Россияне рассказали, сколько потратят на майские праздники

Бюджет на майские праздники у большинства россиян оказался довольно сдержанным. Самый популярный ответ – от 5 до 10 тысяч рублей, так готовы потратить 40% опрошенных.

Это показал опрос исследовательской платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 23% рассчитывают уложиться в 10–15 тысяч, а 12% – вообще в сумму до 5 тысяч рублей. Иными словами, большинство россиян планируют потратить на отдых на майские не более 15 тысяч рублей. Сумму выше 25 тысяч готовы выделить только 8% респондентов.

Если майские окажутся дороже, чем ожидалось, россияне в первую очередь будут экономить на комфорте и необязательных тратах. 28% готовы отказаться от готовой еды и доставки, 25% – сократить расходы на алкоголь, 17% – меньше тратить на поездки, бензин и такси.

Еще по 12% собираются экономить на мясе и еде для пикника, а также на напитках к столу, отказываясь от более дорогих соков и газировки. При этом 14% говорят, что не планируют экономить вообще, а 20% и вовсе не ждут заметных расходов на эти праздники.

