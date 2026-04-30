Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россияне рассказали, сколько потратят на майские праздники

Большинство россиян готовы потратить на майских праздниках 5–10 тыс. рублей
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бюджет на майские праздники у большинства россиян оказался довольно сдержанным. Самый популярный ответ – от 5 до 10 тысяч рублей, так готовы потратить 40% опрошенных.

Это показал опрос исследовательской платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 23% рассчитывают уложиться в 10–15 тысяч, а 12% – вообще в сумму до 5 тысяч рублей. Иными словами, большинство россиян планируют потратить на отдых на майские не более 15 тысяч рублей. Сумму выше 25 тысяч готовы выделить только 8% респондентов.

Если майские окажутся дороже, чем ожидалось, россияне в первую очередь будут экономить на комфорте и необязательных тратах. 28% готовы отказаться от готовой еды и доставки, 25% – сократить расходы на алкоголь, 17% – меньше тратить на поездки, бензин и такси.

Еще по 12% собираются экономить на мясе и еде для пикника, а также на напитках к столу, отказываясь от более дорогих соков и газировки. При этом 14% говорят, что не планируют экономить вообще, а 20% и вовсе не ждут заметных расходов на эти праздники.

Ранее психолог дала советы, чем занять детей на майских праздниках.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!