Родителям объяснили, как сформировать у ребенка здоровые привычки

Формировать здоровый образ жизни необходимо еще до рождения ребенка, чтобы он с первых дней жизни видел пример. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала детский реабилитолог Екатерина Паснова.

Она подчеркнула, что режим сна и питания, физические нагрузки и правильный рацион — это не про скучную дисциплину, а про профилактику эпидемии XXI века — ожирения.

«Здоровый образ жизни, правильное питание и верно выстроенный режим дня влияют на качество жизни. Малоподвижный образ жизни приводит к избытку массы тела, а в дальнейшем — к склонности к сахарному диабету, изменениям в сердечно-сосудистой системе, проблемам с костями и суставами», — предупредила специалист.

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев до этого говорил, что в период беременности женщинам важно уделять особое внимание своему образу жизни. Чтобы благополучно выносить малыша, помимо регулярного чекапа, соблюдения всех предписаний медиков, необходимо следовать простым, но важным правилам — хорошо высыпаться, правильно питаться, при отсутствии противопоказаний заниматься спортом.

