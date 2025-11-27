Врач рассказал о главных правилах ЗОЖ для благополучной беременности

В период беременности женщинам важно уделять особое внимание своему образу жизни. Чтобы благополучно выносить малыша, помимо регулярного чекапа, соблюдения всех предписаний медиков, следует соблюдать правила здорового образа жизни – хорошо высыпаться, правильно питаться, при отсутствии противопоказаний заниматься спортом, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

«Первая и главная рекомендация для благополучной беременности — это регулярное посещение гинеколога. Ни в коем случае нельзя пропускать визиты по графику, установленному врачом, — подчеркнул Еделев. — При неосложненной беременности это один раз в месяц в первом триместре, раз в две-три недели во втором и раз в семь-десять дней в третьем».

Он также призвал беременных женщин регулярно контролировать уровень гемоглобина и глюкозы в крови, проверять функцию почек и наличие воспалений в организме. Для снижения рисков гестоза важно регулярно взвешиваться и измерять давление. Как пояснил врач, речь идет об осложнении, возникающем после 20-й недели. Главные симптомы — это высокое давление, появление белка в моче, отеки. Это крайне опасное состояние, которое требует срочной медпомощи, подчеркнул Еделев.

Помимо основных медицинских рекомендаций, будущие мамы должны уделять внимание своему настроению, окружать себя позитивом и заботиться о себе, подчеркнул специалист. Отдельно он остановился на питании, отметив, что в рацион важно включить такие продукты, как нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые, творог, крупы, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты, растительные масла, орехи и авокадо.

В то же время лучше всего исключить на время рыбу с высоким содержанием ртути — например, тунца, и сырые блюда вроде суши. Ни в коем случае нельзя потреблять алкоголь, также рекомендуется ограничивать кофе – допустимо пить не более двух чашек некрепкого напитка и только после консультации с врачом, пояснил медик. Он также призвал женщин спать не менее восьми-девяти часов в сутки, регулярно отдыхать днем, а также уделять время умеренной физической активности при условии, что нет никаких противопоказаний.

Напомним, также врач посоветовал начинать подготовку к беременности за три-шесть месяцев до зачатия. В том числе обоим родителям важно проверить свое здоровье, сдать анализы, пройти полный чекап и при необходимости вылечить обнаруженные заболевания. В числе исследований он выделил ЭКГ , анализ и биохимию, но также на гормоны, включая эстроген, прогестерон, ТТГ, УЗИ органов малого таза, мазок на флору и ПАП-тест.

