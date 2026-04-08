Любителям бега рассказали, в каких случаях стоит отказаться от участия в марафоне

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО рассказала, в каких случаях стоит воздержаться от участия в велопробегах и марафонах. По ее словам, даже любительский спорт может нанести вред здоровью, поэтому важно учитывать состояние организма.

В первую очередь от забегов следует отказаться людям с нестабильным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже если болезнь находится под контролем и пациент принимает назначенные лекарства, необходима консультация врача, а возможно, и дополнительное обследование, чтобы убедиться, что повышенные нагрузки не навредят, отметила специалист.

Пропустить старт стоит и тем, кто недавно переболел ОРВИ, гриппом или другими инфекциями. Такие заболевания часто дают осложнения на сердце, поэтому интенсивные тренировки врач посоветовала отложить минимум на две-четыре недели.

«Беременность — тот случай, когда старт лучше отложить и вернуться к спорту после родов. И, конечно, не стоит участвовать в соревнованиях при обострении хронических заболеваний, например, остеоартрита и дегенеративных заболеваний позвоночника. Избыточные нагрузки могут привести к усугублению декомпенсации и осложнениям», — предупредила Демьяновская.

До этого эксперт говорила, что к забегу на длинную дистанцию или веломарафону необходимо готовиться минимум два-три месяца, увеличивая нагрузку не более чем на 10% в неделю.

Экипировку, по ее словам, также необходимо готовить заранее — к старту она должна быть уже разношена. Что касается тканей, лучше выбирать не хлопок, а влагоотводящие материалы. При этом ничего не должно натирать.

