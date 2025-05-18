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Юрист рассказала о штрафах за прогулки подростков после комендантского часа

Юрист Спиридонова: за ночные прогулки детей их родителям грозит штраф
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Depositphotos

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала РИА Новости, что родителям за прогулки их детей-подростков после комендантского часа грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет.

Юрист пояснила, что в большинстве регионов России действуют следующие правила: дети до 16 лет могут гулять на улице без родителей до 22:00, а летом — до 23:00. Подросткам 16–18 лет разрешено находиться на улице до 23:00, зимой иногда до 22:00, а летом до 23:00. С 22:00 или 23:00 до 6:00 несовершеннолетним запрещено посещать общественные места без взрослых. К таким местам относятся скверы, парки, стадионы, кинотеатры, рестораны, кафе, торговые центры, а также вокзалы и аэропорты.

По словам юриста, если полиция задерживает ребенка, находящегося в общественном месте после комендантского часа без родителей, его доставляют домой или в полицейский участок. Там правоохранители связываются с родителями. Как рассказала Спиридонова, им грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей. Если нарушения повторятся и полицейские снова заметят ребенка одного ночью, штраф увеличится, а семью поставят на профилактический учет.

13 мая директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал мнение, что в России необходимо на федеральном уровне ввести запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ночью.

Ранее женщину отправили под суд после того, как она разбила яйцо о лоб своего ребенка.

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