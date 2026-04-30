ФСБ: Украина завербовала задержанного краснодарца через YouTube

Житель Краснодарского края, задержанный за передачу Службе безопасности Украины (СБУ) данных об объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), признался, что предложение о сотрудничестве с Украиной увидел на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Фигурант рассказал, что увидел предложение о сотрудничестве с Украиной при просмотре YouTube-канала. Он получил номер телефона, по которому связался с мужчиной по имени Виктор. Впоследствии россиянин передавал куратору информацию, которую получал в том числе во время командировок по Краснодарскому и Ставропольскому краям.

До этого в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании 63-летнего жителя Кубани за передачу СБУ координат объектов противовоздушной обороны (ПВО) и ТЭК в Краснодарском и Ставропольском краях. В ведомстве заявили, что фигурант собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и помогал спецслужбам Украины получить доступ к его корпоративной почте.

Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), подозреваемый заключен под стражу.

