В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам к 9 Мая

Депутат Цунаева: ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы
В преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом напомнила депутат Госдумы, сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева в беседе с ТАСС.

По ее словам, выплата производится Социальным фондом России, как правило, вместе с пенсией в апреле или в начале мая. Ветеранам не надо подавать дополнительно заявление для получения денежных средств, уточнила она.

Кроме федеральной выплаты в регионах РФ ко Дню Победы могут быть установлены свои выплаты участникам войны. Их размер и категории получателей различен. Например, в Волгоградской области ветераны получат из регионального бюджета 80 тысяч рублей, а труженики тыла и несовершеннолетние узники фашизма — 10 тысяч рублей, сообщила Цунаева.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов назвал число оставшихся ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. По данным на январь 2025 года, их осталось в стране около семи тысяч, уточнил глава Минобороны. Белоусов подчеркнул о необходимости окружить их заботой и сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания. Он добавил, что ветераны займут свои почетные места на трибунах парадов.

В прошлом году парад Победы в Москве посетили четверо ветеранов старше 100 лет.

Ранее томским властям пришлось извиняться перед ветераном ВОВ, которому не дали воды на параде.

 
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
