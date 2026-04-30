Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Кубани местные жители рассказали о подозреваемом в расправе над 11-летней девочкой

Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Жители Казани, знавшие подозреваемого в расправе над 11-летней девочкой, шокированы произошедшим. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала подруга жены предполагаемого преступника, мужчина много работал с детьми и «никто даже подумать о нем такое не мог».

«Девочку, как говорят, нашли голой. Было ли изнасилование, никто не знает», – поделилась она.

Как ранее сообщали СМИ, мужчина является руководителем местного казаческого отделения, но там заявили, что россиянин уже давно у них не работает.

Супруга подозреваемого якобы занималась приготовлением тортов на заказ, но после произошедшего приостановила работу и не выходит на связь.

О расправе стало известно накануне. Как рассказал отец 11-летней пострадавшей из поселка Стрелка, она ушла провожать подругу, но пропала. Спустя некоторое время ее обнаружили без признаков жизни.

Предполагается, что ее встретил подозреваемый и увез в сторону хутора Белого. По пути он расправился с ней и бросил около водоема.

Ранее в Москве мигрант изнасиловал девушку и 23 года скрывался от наказания.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!