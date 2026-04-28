В Москве мигрант изнасиловал девушку и 23 года скрывался от наказания

В Москве мужчину задержали за совершенное в 2003 году изнасилование

В Москве мужчину поймали за преступление, совершенное 23 года назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2003 году, но раскрыть его смогли только недавно. По версии следствия, 48-летний (в тот момент ему было 25) мужчина напал на девушку на Озерной улице.

Молодой человек нанес ей несколько ударов по голове и изнасиловал. После этого мужчина с места скрылся.

Изначально личность подозреваемого установить не смогли. Недавно дело попало к сотрудникам отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, которые назначили экспертизы с современными технологиями. В результате специалисты выяснили, кто мог напасть на девушку.

«Им оказался иностранный гражданин 1978 года рождения, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для закрепления базы доказательств.

