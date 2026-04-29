Двое детей зажгли свечку и спалили дом в Вологодской области

В Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. Об этом сообщает vologda.kp.ru.

Инцидент произошел 28 апреля в поселке Солнечном — пожарным поступил сигнал о пожаре в частном доме. К месту отправили четыре спецмашины и девять огнеборцев.

К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

По словам дознавателей, мальчики баловались с открытым огнем. Они подожгли свечу и выронили ее из рук — она мгновенно подожгла напольное покрытие.

