Россиянам станет менее доступен отдых на популярном зарубежном курорте

Россияне столкнутся с ростом цен на туры в Турцию из-за дефицита авиабилетов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что ключевой авиаперевозчик на турецком направлении Turkish Airlines отменил уже более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Кроме того, авиакомпания поэтапно приостанавливает полеты по 18 международным направлениям. В Baza объяснили, что трудности связаны с международной обстановкой, снижением спроса со стороны европейских стран и ростом цен на топливо.

По словам руководителя туркомпании Lady On Travel Виктории Подольской, туристы уже ощутили последствия ограничений. Тех, кто купил туры с перелетами Turkish Airlines, все чаще пересаживают на чартерные рейсы. Доплату за это не взимают, однако условия предлагают гораздо хуже — нет питания, салон менее комфортный, а расписание нестабильно.

До этого основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин сообщил, что цены на зарубежные туры для россиян в 2026 году могут вырасти как минимум на 50% на фоне дефицита авиаперевозок, ситуации в ОАЭ и перераспределения спроса. По словам эксперта, в первую очередь это затронет такие популярные направления, как Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд.

Ранее выяснилось, что российский туристический рынок переживает бум лакшери-патриотизма.

 
