Цены на турпоездки за границу для россиян могут вырасти на 50%

Эксперт Перепелкин: цены на путевки за границу для россиян могут вырасти на 50%
Цены на зарубежные туры для россиян в 2026 году могут вырасти как минимум на 50% на фоне дефицита авиаперевозок, ситуации в ОАЭ и перераспределения спроса. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин.

По его словам, в текущем сезоне рост стоимости туров для россиян будет значительно выше традиционных показателей. В первую очередь это затронет такие популярные направления, как Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд.

«Рост цен сейчас формируется сразу за счет нескольких факторов. В первую очередь это дефицит авиаперевозок: у авиакомпаний ограниченное количество бортов, сокращается число рейсов, есть сложности, в том числе у отдельных игроков, таких как Azur Air, и все это напрямую влияет на доступность кресел. А когда предложение перевозки сокращается, это автоматически тянет цены вверх.

Второй важный момент — перераспределение турпотока на фоне ситуации на Ближнем Востоке, включая Объединенные Арабские Эмираты. Спрос концентрируется на альтернативных направлениях — это Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд — и в итоге на ограниченное предложение приходится больший объем туристов.

Дополнительно на цены влияет рост себестоимости в самих странах — например, высокая инфляция и ключевая ставка ЦБ в Турции. Плюс мы видим отдельные риски, связанные с топливом — ажиотажный спрос и возможный дефицит нефтепродуктов в Таиланде и Вьетнаме, что может влиять на перевозки», — рассказал основатель PrimeTours.

Он также отметил, что немаловажным фактором в удорожании поездок для россиян может стать изменение поведения самих туристов.

«Из-за неопределенности на туристическом рынке, которая возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке, люди боятся бронировать туры заранее, откладывают решение до последнего и в итоге покупают туры за одну-две недели до вылета. Если смотреть на динамику прошлых лет, то рост цен от раннего бронирования до покупки перед вылетом составлял около 30%. В этом сезоне я ожидаю увеличение как минимум на уровне 50%, а при сохранении текущей ситуации, возможно, и выше», — говорит Александр Перепёлкин.

Отдельно он отметил, что более стабильную ценовую динамику может показать Китай, где активно развивается туристическая инфраструктура и расширяется маршрутная сеть.

«В целом мы видим, что сокращается доступность: уменьшается количество направлений, куда можно безопасно улететь, сокращается число вариантов перелетов. При этом спрос на отдых никуда не исчезает — он сохраняется. И в такой конфигурации, когда предложение снижается, а спрос остается, мы неизбежно будем наблюдать рост цен», — заключил турэксперт.

Ранее выяснилось, что российский туристический рынок переживает бум лакшери-патриотизма.

 
