Чиновник принял лекарство для потенции перед визитом невесты и не выжил

В Индии мужчину не спасли после приема лекарств для повышения потенции

29-летний чиновник из Индии не выжил после того, как выпил много таблеток для повышения потенции. Об этом сообщает Times of India.

О произошедшем в полиции узнали, когда в участок позвонили обеспокоенные коллеги. Они заявили, что постоянно мужчина вместе с другими чиновниками ездил на работу, но в этот день этого не случилось. Помимо этого, он перестал выходить на связь и не открывал дверь.

В квартире молодого человека обнаружили без признаков жизни. Как полагают сотрудники правоохранительных органов, накануне мужчина ожидал свою возлюбленную.

«Он принял больше предписанной дозы препарата для повышения потенции, что могло привести к резкому скачку артериального давления», – рассказали в полиции.

По факту произошедшего начато расследование. Проводятся все необходимые экспертизы, которые помогут выяснить причину произошедшего.

До этого в Исландии мужчину госпитализировали после «уколов красоты», которые ему сделали в половой орган. Мужчина полагал, что таким образом сможет увеличить его, но в результате внутри появилась инфекция и ему назначили девять инъекций, которые растворили филлер.

Ранее в Подмосковье ночь с возлюбленной закончилась для россиянина пластикой полового органа.