В Подмосковье ночь с возлюбленной закончилась для россиянина пластикой полового органа

В Красногорске мужчина получил гематому полового органа во время секса

Мужчине из Красногорска потребовалась помощь медиков после ночи с возлюбленной. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, на следующий день после секса 33-летний молодой человек почувствовал боль в половом органе, но решил не обращаться к специалистам.

На следующий день его самочувствие усугубилось, поэтому он все же обратился к медикам. В результате его госпитализировали.

«В ходе операции специалисты убрали гематому и провели пластику», – сообщается в публикации.

На данный момент пациент находится в стабильном состоянии, его отправили домой. Тем не менее, в ближайшее время он не сможет заниматься сексом.

До этого в Исландии мужчина оказался в реанимации после неудачного похода в салон, где ему увеличили половой орган с помощью гиалуроновой кислоты.

Специалисты диагностировали инфекцию и отметили, что из-за инъекции крайняя плоть деформировалась. Чтобы вернуться к нормальной жизни, исландец пережил девять уколов, которые растворили филлер.

Ранее врачи не заметили у пациента рак и позже ампутировали половину полового органа.