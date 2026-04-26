Мужчина попал в реанимацию после попытки увеличить половой орган «уколами красоты»

В Исландии мужчина увеличил половой орган в салоне и попал в больницу

Посещение косметического салона закончилось для мужчины из Исландии в возрасте около 50 лет посещением больницы. Об этом сообщает Dangerous Minds.

На сеансе в заведении ему вкололи гиалуроновую кислоту. Спустя около месяца мужчина обратил внимание на дискомфорт в зоне паха и предположил, что филер просто сместился. Он обратился в клинику снова, на этот раз ему ввели вещество, которое растворяет гиалуроновую кислоту.

Однако ситуация усугубилась и вскоре он попал в реанимацию с жалобами на высокую температуру и дискомфорт. Там ему диагностировали инфекцию, оказали первую помощь и отправили к урологу.

Как выяснил специалист, из-за филлера крайняя плоть деформировалась. Медики посчитали, что удаление хирургическим способом нецелесообразно, поэтому пациент перенес девять инъекций, которые «устранили» гиалуроновую кислоту.

Известно, что недавно салон получил лицензию на деятельность, позволяющую «нарушать целостность кожи», однако в таких случаях речь идет о пирсинге, а не об операции по увеличению половых органов.

