Уроженке Казахстана, арестованной по делу о помощи террористам, предъявили новое обвинение

Арестованную за слежку за военными ВС РФ уроженку Казахстана обвинили в госизмене

Уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой, задержанной в июне 2025 года в Санкт-Петербурге по подозрению в содействии совершению теракта в отношении высокопоставленного военного, предъявили новое обвинение. Об этом говорится в материалах суда, которые приводит ТАСС.

Уточняется, что сначала женщина проходила обвиняемой по статьям 33, 205.1 УК РФ («Пособничество в содействии террористической деятельности»), сейчас в деле добавилась статья 275 УК РФ («Государственная измена»).

Уроженку Казахстана задержали 19 июня 2025 года. По информации ФСБ, фигурантка действовала по заданию спецслужб Украины. Женщина, как утверждается, выясняла места жительства местных военных Минобороны России, а также автомобили, которые использовали они и члены их семей с целью осуществления в дальнейшем теракта. В ведомстве уточнили, что у подозреваемой при задержании были изъяты средства связи, содержащие переписку в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с находящимися на Украине кураторами.

Защита Чумаковой просила суд избрать для нее домашний арест, однако женщину отправили в СИЗО.

