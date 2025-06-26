В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в пособничестве терроризму

Суд арестовал подозреваемую в содействии теракту против военных в Петербурге

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест уроженку Казахстана Ярославу Чумакову, которую подозревают в пособничестве при подготовке теракта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По версии следствия, действия подозреваемой были направлены на дестабилизацию работы властей или оказание давления на принятие решений, в том числе в отношении одного из высокопоставленных военных.

Чумакову задержали 19 июня 2025 года. На заседании она просила суд назначить ей домашний арест, но ходатайство не удовлетворили — женщину арестовали пока до 17 августа.

Этим утром ФСБ опубликовала видео задержания и допроса жительницы Санкт-Петербурга. На допросе она призналась в передаче своему куратору по имени Денис сведений о военнослужащих Минобороны России.

На вопрос, осознавала ли она, что передача таких сведений могла грозить безопасности России, женщина ответила, что не задумывалась об этом.

Ранее молдавский агент раскрыл детали контактов с военной разведкой Украины.