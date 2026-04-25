«Босиком выбегали»: жители Екатеринбурга рассказали, как спасались при атаке беспилотника

Е1: жильцы пострадавшего от налета БПЛА дома выбегали босиком, спасая детей
Донат Сорокин/ТАСС

Жильцы многоэтажного дома в центре Екатеринбурга, подвергшегося атаке беспилотника, рассказали, как были вынуждены спасаться бегством, едва проснувшись от грохота. Об этом сообщает онлайн-издание E1.ru.

По словам очевидцев, был сильный грохот и люди сразу выскочили на улицу и увидели пожар на одной из лоджий.

Как рассказал один из жителей дома, услышав шум, он не сразу понял, что произошло, но успел крикнуть жене, чтобы она быстро собирала дочерей, и выбежал на улицу. Там он уже оценил обстановку, увидев возгорание на одном из балконов.

Другая жительница сказала, что «соседи в трусах с ребенком босиком выбегали», многие подумали, что произошло землетрясение. Очевидцы также поделились, что приняли удар за взрыв бытового газа.

Инцидент произошел в районе 7.00 по местному времени (9.00 мск): в многоэтажку в центре города влетел дрон. Жителей домов эвакуировали, предложили временные пункты размещения, однако большинство разъехались по родственникам. Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако позднее губернатор Свердовской области Денис Паслер уточнил, что за медпомощью обратились девять человек. По его информации, в результате пожара пострадали 44 квартиры, угрозы обрушения здания нет.

Ранее военный эксперт назвал место, откуда могли прилететь дроны, атаковавшие Свердловскую область.

 
Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChat
