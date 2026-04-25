«Босиком выбегали»: жители Екатеринбурга рассказали, как спасались при атаке беспилотника

Жильцы многоэтажного дома в центре Екатеринбурга, подвергшегося атаке беспилотника, рассказали, как были вынуждены спасаться бегством, едва проснувшись от грохота. Об этом сообщает онлайн-издание E1.ru.

По словам очевидцев, был сильный грохот и люди сразу выскочили на улицу и увидели пожар на одной из лоджий.

Как рассказал один из жителей дома, услышав шум, он не сразу понял, что произошло, но успел крикнуть жене, чтобы она быстро собирала дочерей, и выбежал на улицу. Там он уже оценил обстановку, увидев возгорание на одном из балконов.

Другая жительница сказала, что «соседи в трусах с ребенком босиком выбегали», многие подумали, что произошло землетрясение. Очевидцы также поделились, что приняли удар за взрыв бытового газа.

Инцидент произошел в районе 7.00 по местному времени (9.00 мск): в многоэтажку в центре города влетел дрон. Жителей домов эвакуировали, предложили временные пункты размещения, однако большинство разъехались по родственникам. Изначально сообщалось о шести пострадавших, однако позднее губернатор Свердовской области Денис Паслер уточнил, что за медпомощью обратились девять человек. По его информации, в результате пожара пострадали 44 квартиры, угрозы обрушения здания нет.

