Москвичам пообещали «черемуховые» холода

Традиционные «черемуховые» холода нагрянут в Москву во второй декаде мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вторая десятидневка ожидается относительно прохладная и дождливая», — написал синоптик.

По словам Тишковца, в этот период осадков в столице выпадет в 1,5–2 раза больше положенного.

Он добавил, что почти летние дни внезапно оборвутся, а в Московский регион прорвется арктический воздух, «пока Гольфстрим не прогрел северные моря». Тишковец отметил, что понижение температуры воздуха совпадет с периодом цветения черемухи , а это значит, что «нагрянут традиционные 'черемуховые' холода».

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что устойчивую теплую погоду в первую декаду мая ждать не стоит — по некоторым данным, температура воздуха будет расти до +19°C , затем снова падать, так как в регион придет холодная воздушная масса. В праздничный день 9 Мая ожидается прохладная погода, температура не поднимется выше +4…+9°C.

Ранее москвичам рассказали, когда уйдет «апрельская зима».