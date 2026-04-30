Силы ПВО отразили атаку десятков украинских БПЛА в небе над Воронежской областью

Гусев: 43 украинских БПЛА сбили над Воронежской областью
Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили в небе над регионом 43 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По информации главы региона, минувшим вечером и ночью над двумя городами и 11 районами региона российские военные обнаружили и уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата.

Пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор. Накануне вечером в нескольких городах области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой удара беспилотников. В частности, это касалось Острогожского, Россошанского и Лискинского районов, Нововоронежа и Борисоглебска.

В ночь на 26 апреля дроны повредили три дома, автомобиль и линию электропередачи в Воронежской области, сообщал Гусев. Тогда над областью были уничтожены 13 беспилотников.

Ранее дроны атаковали пять районов Ростовской области.

 
