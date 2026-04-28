Ветеринар рассказал, может ли кошка отравиться, если съест таракана

Тараканы переносят различные виды инфекций, но если кошка съест одно насекомое, она не заболеет, рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Высокой степени опасности нет. Кошки могут поиграть, придавить, попробовать на зубок. Конечно, даже если этот таракан отравлен ядом, скажем, вышел полуживой, то концентрация яда не способна отравить кошку. Если, конечно, это не сотня тараканов будет съедена. Тараканы переносят различные паразитные инфекции, но не стоит прям нестись к ветеринару сразу, если кошка его съела. Соседство с насекомыми — не самое лучшее, они переползают из одного жилища в другое. Поэтому следует просто предпринять меры для того, чтобы тараканы к вам не ползли. Ну а для кошки достаточно профилактические мероприятия — обработка против блох и глистов. Всего комплекса мероприятий, которые у нас проводятся регулярно, — этого достаточно», — подчеркнул он.

Во время обработки жилья от насекомых следует вывести животных из квартиры, предупредил ветеринар. А после — отмыть все поверхности от яда, где питомец ходит, рассказал Шеляков.

«С такими веществами, конечно, у нас контакт нежелателен. Современные методы борьбы с тараканами, клопами, так называемый холодный туман — аэрозольная взвесь, которая держится в воздухе, проникает в какие-то малейшие щелочки и таким образом воздействует на всех насекомых. В общем-то, есть опасность отравиться. Дезинсекторы рекомендуют животных вывести на время обработки [и на несколько часов после нее]. И после обработки протереть тщательно поверхности, по которым может ходить животное», — заключил эксперт.

