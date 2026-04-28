Ветеринар предупредила об опасности апрельского похолодания для собак

Апрельское похолодание может негативно сказаться на собаках, поскольку во время прогулок они могут простудиться или пострадать от укуса клеща. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

Она отметила, что пострадать от холода и сильного ветра могут даже собаки с густым подшерстком, так как он может намокнуть. В этом случае питомца моментально продует, предупредила эксперт. Особенно опасны прогулки в такую погоду для сухопарых короткошерстных собак. Среди них — левретка, уиппет, английская борзая, той-терьер. Проблемы могут возникнуть и у животных с хроническими заболеваниями дыхательной и мочеполовой систем.

«Таких животных нужно утеплять перед прогулкой, используя комбинезон, а также шапку, особенно если часто бывают отиты. К тому же в такую погоду абсолютно на всех собак желательно надевать дождевик», – посоветовала Алешина.

По ее словам, гулять в холодную весеннюю погоду лучше около 10 минут. Дома стоит тщательно вытереть собаке лапы и высушить шерсть феном, если она намокла. Ветеринар напомнила, что клещи остаются активными даже при небольшой плюсовой температуре, поэтому важно продолжать обрабатывать собак и осматривать их после каждой прогулки.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова до этого рассказала, что москвичей во вторник, 28 апреля, ожидают мокрый снег, дождь и гололедица. По ее словам, в столице сохранится низкое атмосферное давление.

