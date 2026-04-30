Россиян предупредили об опасности отдыха в жарких странах во время майских праздников

Отдых в жарких странах в период майских праздников может навредить иммунитету, поскольку он станет серьезной нагрузкой для организма. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Всем после зимы хочется в тепло, к морю, и создается опасная иллюзия, что именно это поможет качественно отдохнуть и зарядиться энергией. На самом деле все наоборот: резко меняются атмосферные условия, температурный режим, еда, вода, поэтому иммунитету в ответ на это приходится осваиваться и бороться с удвоенной силой», — сказал врач.

По его словам, на адаптацию в среднем может уйти от пяти до семи дней, поэтому организм будет испытывать напряжение в течение всего недельного отдыха. При этом после возвращения домой ему придется вновь адаптироваться к прежним условиям. Это может протекать незаметно, однако, со временем человек может стать уставшим, раздраженным и «цеплять» любые инфекции, предупредил Кондрахин.

Эксперт добавил, что больше всего от такого отдыха пострадают дети младше пяти лет, потому что их иммунитет только начинает формироваться. Он посоветовал планировать отдых в жарких странах в летний период, когда температурный режим в зоне прилета более-менее сравним с тем, что есть в регионе проживания.

Опрос исследовательской платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что бюджет на майские праздники у большинства россиян оказался довольно сдержанным. Самый популярный ответ – от 5 до 10 тысяч рублей, так готовы потратить 40% опрошенных.

Ранее в Госдуме не увидели смысла в объединении майских праздников.