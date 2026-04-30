В Госдуме не увидели смысла в объединении майских праздников

Объединения майских праздников является нецелесообразным, так как они посвящены разным событиям — Первомаю и Дню Победы. Об этом «Москве 24» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что россияне при желании и так объединяют эти праздники за счет отпуска. По ее словам, предложение объединить их не отличается новизной, и споры о продолжительности новогодних и майских праздников ведутся уже давно.

Она отметила, что большинство граждан привлекают именно длинные новогодние выходные, несмотря на перспективу отправиться на дачу в мае. При этом Бессараб напомнила, что в северных регионах России сажать растения еще рано, поэтому важно проявлять лояльность ко всем территориям. Она добавила, что зимние каникулы также позволяют увеличить обороты малого и среднего бизнеса и поддержать экономику населенных пунктов, которые предлагают локальные туристические маршруты.

«Также важно понимать, что в этот период экономика растет за счет покупки подарков и поездок к родственникам, и это единственное время, когда школьные каникулы совпадают с выходными родителей», – добавила парламентарий.

Опрос исследовательской платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что бюджет на майские праздники у большинства россиян оказался довольно сдержанным. Самый популярный ответ – от 5 до 10 тысяч рублей, так готовы потратить 40% опрошенных.

