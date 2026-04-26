В Воронежской области сообщили о последствиях ночной атаки БПЛА

Гусев: БПЛА повредили три дома и линию электропередачи в Воронежской области
Уличная линия электропередачи и три дома в Воронежской области получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Гусев.

Он рассказал, что ночью над российским субъектом сбили 13 дронов. Воздушные цели нейтрализовали в пригороде Воронежа и шести районах.

«В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов поврежден фасад одного дома и остекление еще двух, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередачи», — отмечается в заявлении.

Предварительно, никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор.

Как сообщило министерство обороны РФ, в период с 20:00 мск 25 апреля до 7:00 мск 26 апреля над территорией страны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа. Часть дронов ликвидировали в столичном регионе, Крыму и над акваторией Черного моря. Также атаки отразили в 14 областях — Воронежской, Тверской, Белгородской, Новгородской, Ярославской, Владимирской, Калужской, Тамбовской, Брянской, Липецкой, Ростовской, Вологодской, Смоленской и Рязанской.

Ранее беспилотники повредили трубопровод с серной кислотой в Вологодской области.

 
