В городе на юге Украины произошла серия взрывов

Взрывы произошли в Одессе на фоне воздушной тревоги
Несколько взрывов произошли в Одессе на юге Украины. Об этом в Telegram-канале сообщило местное издание «Общественное».

Журналисты ночью примерно в 23:42 мск написали о первой серии взрывов в городе. Позднее в населенном пункте вновь раздались соответствующие звуки.

«В Одессе снова были слышны взрывы», — говорится в материале, опубликованном в 1:10 мск.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена вечером 29 апреля. Сирены сработали примерно в 23:21 мск.

Накануне в Харькове на востоке Украины произошел крупный пожар на объекте инфраструктуры. Как сообщало местное издание «Страна.ua», огонь вспыхнул после взрыва. В тот момент на территории Харьковской области действовала воздушная тревога. Особый режим ввели и в ряде других областей — Черниговской, Днепропетровской и Сумской.

28 апреля в восьми регионах Украины пропало электричество из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Без света временно остались жители Днепропетровской, Хмельницкой, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Полтавской областей. Также неполадки фиксировались в подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Чернигове после серии взрывов приостановили работу теплоэлектроцентрали.

 
