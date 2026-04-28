Сразу в нескольких областях Украины пропало электричество

«Укрэнерго»: восемь областей остались без света из-за повреждения инфраструктуры

Свет пропал в восьми областях Украины. Об этом в Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Отключения электричества произошли в Сумской, Днепропетровской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Одесской, Полтавской, Харьковской областях и на подконтрольных украинским властям территориях Херсонской и Запорожской областей. Всего полностью или частично обесточены более 100 населенных пунктов.

«Наиболее сложная ситуация в Сумской области. Значительная часть абонентов в регионе остаются обесточенными», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что отключения света связаны с повреждением объектов энергетической инфраструктуры и сильным ветром.

27 апреля десятки населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за начавшейся во Львовской области бури со смерчем. Стихия спровоцировала нарушение подачи электроэнергии в 103 населенных пункта. В 82 из них электроснабжение отсутствовало частично, в 21 — полностью.

Кроме того, сильный ветер сносил крыши домов и мешал полету птиц. Из-за пылевой завесы водителям приходилось ехать по шоссе с включенными аварийными огнями.

Ранее в Киеве наблюдались перебои со светом из-за взрыва трансформатора.