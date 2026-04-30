Россиян предупредили о штрафах за букеты сирени

Сбор сирени в общественных местах квалифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и наказывается штрафом и даже арестом на 15 суток. Об этом сообщила РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

Представитель ведомства напомнила, что за порчу деревьев, растущих в парках и скверах, принадлежащих муниципальным образованиям, положен штраф или арест на 15 суток в зависимости от нанесенного ущерба. Если сирень собирали для продажи, то виновнику грозит уголовная ответственность, уточнила Саратцева.

При этом сбор сирени на собственном участке не запрещен, отметила замглавы Роскачества.

По словам Саратцевой, нужно помнить об экологическом ущербе, ведь мнение, что сирень нужно периодически ломать, так как это якобы помогает ей лучше расти, на самом деле ошибочно.

До этого россиянам напомнили, что выращивание некоторых растений на дачном участке попадает под уголовную ответственность и грозит штрафом до 300 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о наказании за унесенные из леса деревья.

 
