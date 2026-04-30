Появились детали о взрыве в квартире на северо-западе Москвы

SHOT: мужчину госпитализировали после взрыва в квартире на северо-западе Москвы

При взрыве в квартире на северо-западе столицы пострадал мужчина, находившийся в помещении, а ударная волна выбила стекло на кухне и выдавила раму. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что детонация произошла в доме на улице Академика Бочвара. Пострадавшего госпитализировали в НИИ (Научно-исследовательский институт) имени Склифосовского. Вещи мужчины при взрыве выбросило на улицу — сейчас там лежат веб-камера и упаковка от туалетной воды.

Место происшествия огорожено лентами, там работают саперы. Полицейские ограничили доступ в подъезд жилого дома, говорится в публикации.

До этого стало известно, что взрыв в многоэтажке в районе Щукино прогремел около 4:00. Сразу после детонации начался небольшой пожар, который быстро потушил хозяин квартиры. Предварительно, ЧП могло произойти из-за неисправного чайника.

