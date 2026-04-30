Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Появились детали о взрыве в квартире на северо-западе Москвы

SHOT: мужчину госпитализировали после взрыва в квартире на северо-западе Москвы
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

При взрыве в квартире на северо-западе столицы пострадал мужчина, находившийся в помещении, а ударная волна выбила стекло на кухне и выдавила раму. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что детонация произошла в доме на улице Академика Бочвара. Пострадавшего госпитализировали в НИИ (Научно-исследовательский институт) имени Склифосовского. Вещи мужчины при взрыве выбросило на улицу — сейчас там лежат веб-камера и упаковка от туалетной воды.

Место происшествия огорожено лентами, там работают саперы. Полицейские ограничили доступ в подъезд жилого дома, говорится в публикации.

До этого стало известно, что взрыв в многоэтажке в районе Щукино прогремел около 4:00. Сразу после детонации начался небольшой пожар, который быстро потушил хозяин квартиры. Предварительно, ЧП могло произойти из-за неисправного чайника.

Ранее взрыв батареи причинил ущерб на €2 млн.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!