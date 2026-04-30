Взрыв произошел в квартире в Москве

SHOT: взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы

Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что взрыв произошел приблизительно в 4:00 мск в многоквартирном доме в районе Щукино на улице Академика Бочвара.

По данным издания, в одной из комнат выбиты стекла, осколками были повреждены припаркованные автомобили.

«Сразу после взрыва произошел небольшой пожар, который быстро потушил хозяин квартиры. Сейчас его осматривают медики. Предварительно, ЧП могло произойти из-за неисправного чайника. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

22 апреля сообщалось, что на юге Москвы местные жители рассказали о сильном взрыве и последовавшем за ним пожаре. Инцидент произошел на Загорьевской улице. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась микроволновая печь.

Ранее в Ленобласти неизвестный предмет взорвался в руках у мужчины в СНТ.