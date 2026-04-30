Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Взрыв произошел в квартире в Москве

SHOT: взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что взрыв произошел приблизительно в 4:00 мск в многоквартирном доме в районе Щукино на улице Академика Бочвара.

По данным издания, в одной из комнат выбиты стекла, осколками были повреждены припаркованные автомобили.

«Сразу после взрыва произошел небольшой пожар, который быстро потушил хозяин квартиры. Сейчас его осматривают медики. Предварительно, ЧП могло произойти из-за неисправного чайника. На месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

22 апреля сообщалось, что на юге Москвы местные жители рассказали о сильном взрыве и последовавшем за ним пожаре. Инцидент произошел на Загорьевской улице. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась микроволновая печь.

Ранее в Ленобласти неизвестный предмет взорвался в руках у мужчины в СНТ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
