Распространившаяся в Бурунди и ставшая причиной нескольких летательных случаев неизвестная болезнь могла быть вызвана кишечной инфекцией. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Он предположил, что неизвестная болезнь является вирусной.

«Все бактериальные кишечные инфекции мы знаем», — рассказал Онищенко.

Он добавил, что назвать болезнь пока сложно, необходимо дождаться, когда будет выявлен возбудитель. По мнению академика, сейчас летальность кажется довольно высокой и превышает показатели коронавируса в 2%.

Также Онищенко предположил, что в Бурунди могли преднамеренно вбросить инфекцию.

28 апреля стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора выезжают в Бурунди для содействия в борьбе с очагом неизвестной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, все манипуляции с биоматериалами организуют на площадке совместного Российско-бурундийского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний с полным соблюдением стандартов биологической защиты. Этот центр, открытый Роспотребнадзором в 2023 году при Национальном институте общественного здравоохранения Бурунди, уже успешно работает и укомплектован лабораторным оборудованием, позволяющим выполнять широкий спектр исследований, включая диагностику болезней с неясной этиологией.

Ранее РПН помог снизить случаи чумы на Мадагаскаре в 20 раз с 2017 года.