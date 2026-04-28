Роспотребнадзор поможет Бурунди в борьбе с неизвестным заболеванием

Роспотребнадзор поможет ликвидировать вспышку неизвестного заболевания в Бурунди
Sumaya Hisham/Reuters

Сотрудники Роспотребнадзора выезжают в Бурунди для содействия в борьбе с очагом неизвестной инфекции. Информация об этом опубликована в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».

«В ответ на обращение министра здравоохранения и борьбы со СПИД Республики Бурунди Лидвин Барадаханы группа специалистов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора вылетает в Бурунди для оказания содействия бурундийским коллегам в расследовании вспышки заболевания неизвестной этиологии, зафиксированной в дистрикте Мпанда на севере страны», — уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские специалисты вместе с бурундийскими коллегами займутся анализом образцов биоматериалов, используя современные российские тест-системы и реагенты, способные выявить более двадцати разных инфекций, среди которых особо опасные геморрагические лихорадки. Кроме того, будет доставлено оснащение для проведения срочных лабораторных анализов.

По данным Роспотребнадзора, все манипуляции с биоматериалами организуют на площадке совместного Российско-бурундийского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний с полным соблюдением стандартов биологической защиты. Этот центр, открытый Роспотребнадзором в 2023 году при Национальном институте общественного здравоохранения Бурунди, уже успешно работает и укомплектован лабораторным оборудованием, позволяющим выполнять широкий спектр исследований, включая диагностику болезней с неясной этиологией.

Ранее РПН помог снизить случаи чумы на Мадагаскаре в 20 раз с 2017 года.

 
