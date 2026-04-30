Мошенники атакуют россиян большим количеством СМС-сообщений

Мошенники стали атаковать россиян с помощью СМС-бомбинга, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает большое количество текстовых сообщений. Об этом представители исследовательской лаборатории Servicepipe рассказали РИА Новости.

В публикации отмечается, что атака происходит, когда спецпрограммы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах множества интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг.

В результате этого гражданину на телефон «обрушивается шквал» СМС-сообщений с кодами подтверждения. После этого жертве поступает звонок от мошенника, который притворяется сотрудником службы безопасности, он пытается убедить продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет, чтобы остановить «взлом».

По данным Servicepipe, за первые четыре месяца этого года был зафиксирован всплеск атак на сайты банков, онлайн-торговли и других игроков, имеющих страницы авторизации для клиентов-физических лиц. На многих из них доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации превышает 50% от общего числа.

До этого сообщалось, что мошенники начали активно использовать мобильные игры как площадку для размещения рекламы, через которую обманывают пользователей.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих ссылки на всплывающие окна для распространения вредоносного ПО.

 
