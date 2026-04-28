Мошенники начали атаковать россиян через мобильные игры

Мошенники начали активно использовать мобильные игры как площадку для размещения рекламы, через которую обманывают пользователей. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что подобные схемы представляют угрозу как для детей, так и для взрослых. Злоумышленники используют игры как отправную точку для атак, маскируя мошенничество под привлекательные предложения.

В качестве примера в МВД привели случай с жительницей Биробиджана. Во время игры на смартфоне она увидела рекламное окно с предложением легкого заработка в рамках якобы государственной программы. После ввода личных данных с ней связался человек, представившийся консультантом. Женщине показали поддельную инвестиционную платформу и убедили перевести деньги через банкомат.

Затем ее уговорили привлечь средства подруги и родственницы якобы для оплаты налога. В результате она лишилась более 4 млн рублей. Кроме того, на имя ее знакомой были оформлены кредиты, а аккаунт потерпевшей на портале «Госуслуги» оказался взломан.

В МВД подчеркнули, что подобные схемы не ограничиваются темой выплат: мошенники используют любые актуальные поводы — инвестиции, компенсации, услуги или социальную поддержку. Механизм остается прежним: пользователь переходит по ссылке, вводит личные данные, после чего получает звонок и вовлекается в финансовые операции.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих ссылки на всплывающие окна для распространения вредоносного ПО.