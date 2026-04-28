Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на Трампа
Общество

Мошенники начали атаковать россиян через мобильные игры

МВД: реклама в мобильных играх стала новой схемой обмана россиян
Мошенники начали активно использовать мобильные игры как площадку для размещения рекламы, через которую обманывают пользователей. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что подобные схемы представляют угрозу как для детей, так и для взрослых. Злоумышленники используют игры как отправную точку для атак, маскируя мошенничество под привлекательные предложения.

В качестве примера в МВД привели случай с жительницей Биробиджана. Во время игры на смартфоне она увидела рекламное окно с предложением легкого заработка в рамках якобы государственной программы. После ввода личных данных с ней связался человек, представившийся консультантом. Женщине показали поддельную инвестиционную платформу и убедили перевести деньги через банкомат.

Затем ее уговорили привлечь средства подруги и родственницы якобы для оплаты налога. В результате она лишилась более 4 млн рублей. Кроме того, на имя ее знакомой были оформлены кредиты, а аккаунт потерпевшей на портале «Госуслуги» оказался взломан.

В МВД подчеркнули, что подобные схемы не ограничиваются темой выплат: мошенники используют любые актуальные поводы — инвестиции, компенсации, услуги или социальную поддержку. Механизм остается прежним: пользователь переходит по ссылке, вводит личные данные, после чего получает звонок и вовлекается в финансовые операции.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих ссылки на всплывающие окна для распространения вредоносного ПО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!