Известный непальский альпинист покорил Эверест в 31-й раз

Альпинист из Непала Ками Рита покорил Эверест в 31-й раз

Известный непальский альпинист Ками Рита покорил Эверест в 31-й раз, побив собственный рекорд по количеству успешных восхождений на самую высокую вершину мира. Об этом сообщает газета Himalayan Times.

По словам экспедиционного директора компании Seven Summit Treks Чханга Дава, рекордное покорение состоялось около 04:00 (01:15 мск) 27 мая.

За последние два года Ками Рита дважды в сезон поднимался на Эверест, доведя общее количество успешных восхождений до 30.

«В этом сезоне Ками Рита поднялся на Эверест во главе команды индийской армейской экспедиции на Эверест», — уточнил Чханг Дава.

Рекордсмен посвятил свою жизнь альпинизму и стал синонимом самой высокой вершины в мире, отмечает издание.

Ками Рита родился 2 января 1970 года. Он с юных лет увлекся скалолазанием и покоряет горы уже более трех десятилетий. Первое восхождение альпиниста на Эверест состоялось в 1994 году. По словам Чханга Давы, также Ками Рита поднимался на К2 и Лхоцзе по одному разу, трижды на Манаслу и восемь раз на Чо-Ойю.

19 мая Виктория Боня покорила гору Эверест со второй попытки.

1 мая телеведущая сообщила, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие. Она рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни, но ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

Ранее ученые заявили, что таяние ледника Эвереста лишит воды миллионы людей.