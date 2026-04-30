Рособрнадзор ввел изменения при досмотре учеников перед ЕГЭ-2026

Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026
Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ-2026, школьники должны добровольно сдавать все вещи перед сдачей экзамена. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в этом году перед экзаменами организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к экзаменуемым или их вещам. 

В случае если сработает металлодетектор, учащегося попросят добровольно сдать все вещи перед началом экзамена в специальном помещении или сопровождающему.

Если школьник откажется, то будет составлен акт о недопуске на пункт проведения ЕГЭ. Учащегося могут допустить к сдаче экзамена в резервные дни, если это одобрит председатель государственной экзаменационной комиссии.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили закрепить за школьниками право на бесплатные консультации психолога перед ЕГЭ. Авторы инициативы уверены, что предложенная мера позволит снизить уровень стресса у выпускников, сделает поддержку равной для всех семей, сократит траты на платные психологические консультации и унифицирует разрозненные практики психологической поддержки школьников в разных регионах РФ.

Ранее психолог объяснил, почему отличники плохо сдают ЕГЭ.

 
