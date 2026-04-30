Россиянам напомнили, что 30 апреля можно работать на час меньше

В России рабочий день 30 апреля будет сокращенным из-за 1 Мая
Четверг, 30 апреля, будет сокращенным рабочим днем из-за следующих за ним майских праздников, сообщила ТАСС директор департамента по работе с персоналом общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

По ее словам, рабочее время уменьшится на час перед Праздником весны и труда, 1 мая, а также 8 мая — в связи с Днем Победы.

До этого стало известно, что в этом году многие люди недовольны количеством майских праздников. Они считают, что выходных должно быть больше. Такое чувство может быть вызвано эффектом контраста, иллюзией планирования, социальным сравнением и нарушением ритуала, объяснила «Газете.Ru» психолог Елена Шпагина.

Когда человек слышит «майские праздники», его мозг автоматически достает из памяти образ десятидневного отдыха — с шашлыками, дачными работами, поездками и полным переключением режима, отметила эксперт. Когда же оказывается, что выходных всего три, возникает когнитивный диссонанс: ожидание не совпадает с реальностью.

Ранее опрос показал, что большинству россиян придется работать на майских праздниках.

 
