Большинство россиян не смогут избежать работы на майских праздниках

Майские праздники для большинства россиян — это не полноценный отдых, а гибридный режим между выходными и работой. Это показал опрос исследовательской платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым частым сценарием оказался вариант «часть дней отдыхаю, часть работаю» – так ответили 41% респондентов. Еще 29% будут работать только между майскими, 8% проведут все праздники без отдыха, а 6% признались, что хотели бы отдохнуть, но им не дали отпуск.

Даже официальные выходные не гарантируют реального отдыха. Среди опрошенных 31% подтвердили, что на майских все равно будут иногда отвечать на сообщения в чатах и на звонки, 17% придется регулярно проверять почту и рабочие переписки, а 9% по сути будут работать удаленно все праздники. Полностью отключатся от работы лишь 22% россиян.

При этом ощущение отдыха на майских съедает не только работа. Главным врагом праздников россияне назвали плохую погоду – ее отметили 41% опрошенных. На втором месте (27%) оказалась готовка на всех, на третьем (18%) лишние незапланированные траты. Еще 16% жалуются, что отдых портят сообщения от коллег, 13% – уборка до или после выезда на природу, 11% – общение с родственниками, а 10% раздражает сам поиск и бронирование места, куда поехать на шашлыки. Получается, что от майских праздников многих устают еще до того, как они успевают начаться.

Отдельный сюжет майских – невидимая нагрузка, без которой эти выходные вообще не складываются. В 32% случаев, по мнению респондентов, майские чаще всего «обслуживает» хозяин или хозяйка места, где все собираются. Еще в 24% случаев – тот, кто готовит, а в 18% – тот, кто за рулем и отвечает за дорогу. Только 13% россиян сказали, что нагрузка в компании или семье обычно делится поровну.

Идея отдыха «за чужой счет» у россиян тоже имеет вполне конкретные лица. Чаще всего таким человеком считают гостей, которых просто позвали на все готовое, – так ответили 44% респондентов. На втором месте дети, которые ничего не делают и никак не помогают, – 32%. Еще 23% назвали пожилых родителей, 18% – соседей, которые заходят, когда почувствовали вкусный запах, а 12% прямо сказали, что на майских почти все мужчины отдыхают и ждут, пока женщины закончат готовить и накроют на стол. Майские – это не только про шашлык и отдых, но и про довольно заметный перекос в том, кто отдыхает, а кто обеспечивает этот отдых другим.

