Жителей Подмосковья предупредили об оранжевом уровне опасности из-за возможного паводка

Оранжевый уровень опасности объявлен в Подмосковье из-за риска паводка на одной из рек. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на реке Нерская в районе города Куровское (Орехово-Зуевский округ) ожидается достижение уровня «высокий паводок». Это может привести к затоплению речной поймы, а также расположенных в ней дорог и некапитальных строений.

В Гидрометцентре уточнили, что оранжевый уровень является предпоследним в шкале метеопредупреждений и указывает на высокую вероятность опасных природных явлений, способных нанести ущерб.

«Действует данный уровень в Московской области пока до 20:00 мск субботы, 2 мая», — сказал собеседник агентства.

Река Нерская протяженностью около 92 км является левым притоком Москвы-реки и протекает на востоке Подмосковья.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что неблагоприятную отметку уровень воды превышает на реке Сейм в Курской области, на Ветлуге в Нижегородской области, на Клязьме, Судогде, Оке во Владимирской области, на Вятке в Кировской области и на Оби в Томской. Также синоптик упомянула реки Большой Кемчуг в Красноярском крае и Аргуни в Забайкальском крае.

