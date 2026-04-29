Синоптик назвала регионы, где наблюдаются неблагоприятные явления на реках

В ряде регионов России продолжаются паводки. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, неблагоприятную отметку уровень воды превышает на реке Сейм в Курской области, на Ветлуге в Нижегородской, на Клязьме, Судогде, Оке во Владимирской области.

«Результат сильных осадков, которые прошли накануне. Также на Вятке Кировской области и еще на Оби в Томской. На реке Большой Кемчуг, Красноярский край, и на Аргуни, Забайкальский», — сказала Макарова.

Как уточнила синоптик, опасную отметку уровень воды превышает на Томи в Новокузнецке Кемеровской области, на ряде небольших рек Новосибирской области, на Оби и Томи в Томской и на некоторых реках в Алтайском крае.

Кроме того, увеличение уровня с достижением опасного значения ожидается в конце апреля на озере Плещеево в Переславле-Залесском, а также на некоторых реках в Омской области. Неблагоприятная отметка, возможно, будет превышена на реке Кубани в Краснодарском крае.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра сообщила, что паводки еще не дошли до Урала, севера Красноярского края и Якутии. Там они ожидаются и могут продолжаться до июня.

23 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил главу Минюста Константина Чуйченко доложить о юридической помощи гражданам, пострадавшим от паводков в регионах. Она, по словам главы государства, всегда востребована при возникновении чрезвычайных ситуаций, поскольку происходит оценка и утраченного имущества, и, исходя из этого, принимаются соответствующие решения.

Ранее в Дагестане подсчитали количество поврежденных оползнями домов.

 
