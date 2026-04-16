В Дагестане подсчитали количество поврежденных оползнями домов

Около 200 домов в Дагестане получили повреждения из-за оползней в горах

Сотни домов получили повреждения в результате оползней в горах Республики Дагестан. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация главы региона Сергея Меликова.

Как рассказал вице-премьер российского субъекта Рамазан Джафаров, количество поврежденных построек постоянно растет. Специалисты продолжают оценивать нанесенный стихией ущерб.

«Порядка 200 домов предварительно пострадало из-за оползней», — отмечается в заявлении.

В публикации говорится, что больше всего пострадали здания в шести районах — Акушинском, Гунибском, Дахадаевском, Докузпаринском, Лакском и Левашинском. При этом наиболее сложная ситуация наблюдается в Дахадаевском районе, где в зоне риска по-прежнему находятся свыше 80 хозяйств.

«Кроме того, пострадала инфраструктура — дороги, мосты и другие объекты», — утверждается в тексте.

С конца марта Дагестан страдает от наводнений, вызванных продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сообщалось, что на Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу. В связи с этим пришлось эвакуировать более 4000 человек. По словам Меликова, количество пострадавших превысило 6200 граждан. 14 апреля глава региона объявил о создании оперативной мобильной группы по выявлению оползневых процессов — в нее включили геологов, сотрудников МЧС РФ и министерства строительства.

Ранее в Дагестане сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.