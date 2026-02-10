Размер шрифта
Россиян предупредили об ужесточении наказания за борщевик на дачных участках

Юрист Зуй: за борщевик на дачном участке можно будет лишиться земли
S.O.E/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта 2026 года в России ужесточат наказания за борщевик, растущий на дачных участках. Теперь наличие этого растения может обернуться изъятием земель. Об этом aif.ru сообщила член Московской областной коллегии адвокатов, эксперт в области защиты собственности Ирина Зуй.

«С 1 марта 2026 года начинают действовать поправки, которые жестко регламентируют ответственность за наличие борщевика Сосновского и других инвазивных растений на земельных участках. Федеральный закон № 294-ФЗ от 31.07.2025 вводит четкую, поэтапную систему наказаний для всех землевладельцев — от обязательного предписания до возможного изъятия недвижимости при злостных нарушениях», — предупредила специалист.

Она объяснила, что если владелец земли, на которой был обнаружен борщевик, не среагирует на предписание в течение 30 последующих дней, ему назначат штраф размером до 50 тысяч рублей. При этом для тех дачников, которые на протяжении долгого времени не появляются на своем участке и игнорируют требования, закон предусматривает принудительное изъятие земли.

По словам юриста, данные поправки касаются всех категорий земель.

Доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаилов Исмаил до этого говорил, что россиянам грозит штраф или изъятие дачного участка, который находится в заброшенном состоянии. По словам специалиста, таким считается участок, на котором захламление предметами, не связанными с его использованием, превышает более 50% от площади. Кроме того, на заброшенность указывает отсутствие более семи лет жилого дома или наличие только разрушенных построек, которые не ремонтируются больше одного года.

Ранее стало известно, что в России будут штрафовать за неиспользуемые дачные участки.
 
