В России выявили новые мошеннические схемы, нацеленные на дачников

Мошенники в преддверии дачного сезона начали рассылать россиянам сообщения о сорняках и мусоре, за что грозят высокие штрафы. Об этом сообщила газета «Известия».

Таким образом злоумышленники пользуются тем, что с 1 марта 2026 года в России вступили в силу значимые изменения в законодательстве, касающиеся содержания приусадебных участков. Основное ужесточение связано с новой обязанностью собственников бороться с инвазивными растениями и соблюдением строгих противопожарных дистанций. Теперь все владельцы земель, включая дачников и садоводов, обязаны выявлять и уничтожать такие растения независимо от категории земли. Штрафы за борщевик были увеличены до 50 тыс. рублей.

При переходе по ссылке жертве предлагается оплатить штраф со скидкой, а далее телефон дачника передается в call-центр, где его «сотрудники» пытаются реализовать типовую схему с взломанным аккаунтом «Госуслуг».

Эксперты считают, что мошенники могли получить данные дачников после утечки из Единого государственного реестра объектов недвижимости.

По другой схеме, мошенники пишут людям, заявляя о необходимости ремонта инфраструктуры, восстановления летнего водопровода или электросетей, пострадавших за зиму, спила деревьев, оплаты несуществующих долгов, получения согласия на обработку персональных данных председателем СНТ и подобное.

Весной владельцы загородной недвижимости становятся более уязвимой аудиторией, так как многие планируют поездки на майские праздники и не всегда владеют актуальной информацией о ситуации на своих участках, подчеркивает издание.

Ранее россиян предупредили о поддельных сайтах садовых магазинов.

 
