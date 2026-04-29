Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Урале осудили мужчину за серию убийств, совершенных более 25 лет назад

Суд приговорил к 15 годам колонии уральца, совершившего серию убийств 25 лет назад
Telegram-канал Суды Свердловской области

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил 57-летнего бывшего оперуполномоченного Владимира Семенюка к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина признан виновным в участии в составе организованной преступной группы (ОПГ) в серии жестоких убийств, совершенных в 1999–2000 годах. Семенюк лично участвовал как минимум в трех эпизодах расправ: расстреле человека в тепловой камере, убийстве коммерсанта ради тысячи долларов и нападении на предпринимателя с его спутницей.

Преступная группировка, возглавляемая бывшим милиционером Владиславом Соболем, состояла из пяти человек, трое из которых работали в правоохранительных органах, а на счету банды числится 11 убийств. Ранее вынесенный Семенюку приговор в 9 лет был отменен из-за процессуальных нарушений.

Подсудимый был задержан в мае 2024 года, заключил досудебное соглашение и возместил моральный вред пострадавшим. Ранее лидер банды Соболь получил 16 лет колонии, а участник Константин Котик — 8 лет.

Недавно Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам колонии Сергея Кибальникова, признанного виновным в убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина.

Ранее в Каменске-Уральском суд приговорил к 14 годам и 11 месяцам колонии убийцу семи человек.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
