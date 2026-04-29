На Урале осудили мужчину за серию убийств, совершенных более 25 лет назад

Суд приговорил к 15 годам колонии уральца, совершившего серию убийств 25 лет назад

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил 57-летнего бывшего оперуполномоченного Владимира Семенюка к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина признан виновным в участии в составе организованной преступной группы (ОПГ) в серии жестоких убийств, совершенных в 1999–2000 годах. Семенюк лично участвовал как минимум в трех эпизодах расправ: расстреле человека в тепловой камере, убийстве коммерсанта ради тысячи долларов и нападении на предпринимателя с его спутницей.

Преступная группировка, возглавляемая бывшим милиционером Владиславом Соболем, состояла из пяти человек, трое из которых работали в правоохранительных органах, а на счету банды числится 11 убийств. Ранее вынесенный Семенюку приговор в 9 лет был отменен из-за процессуальных нарушений.

Подсудимый был задержан в мае 2024 года, заключил досудебное соглашение и возместил моральный вред пострадавшим. Ранее лидер банды Соболь получил 16 лет колонии, а участник Константин Котик — 8 лет.

