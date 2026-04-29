Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Волгограде мужчину приговорили к 22 годам за убийство судьи

В Волгограде суд дал 22 года колонии фигуранту дела об убийстве судьи Ветлугина
Руслан Кривобок/РИА Новости

Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам колонии Сергея Кибальникова, признанного виновным в убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина. Об этом сообщает ТАСС.

»«Признан виновным по п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и ч. 2 ст 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).<…> По совокупности назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы», — сказал судья.

Уточняется, что Кибальников будет отбывать срок в колонии в колонии строгого режима.

14 августа прошлого года у здания городского суда в Камышине Волгоградской области обнаружили тело федерального судьи Василия Ветлугина. По данным Следственного комитета РФ, на теле были огнестрельные и колото-резаные ранения. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, возбудив против него уголовное дело по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как писало издание «АиФ. Волгоград», напавший на Ветлугина мужчина расстрелял его из охотничьего карабина «Сайга» и прямо на улице отрезал ему половые органы. Более того, злоумышленник вонзил судье нож в левый глаз.

Известно, что предполагаемый убийца — житель Волгоградской области, занимающийся коммерческой деятельностью. Его мотивом считают месть за измену супруги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!