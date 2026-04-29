В Волгограде мужчину приговорили к 22 годам за убийство судьи

В Волгограде суд дал 22 года колонии фигуранту дела об убийстве судьи Ветлугина

Волгоградский областной суд приговорил к 22 годам колонии Сергея Кибальникова, признанного виновным в убийстве федерального судьи Камышинского городского суда Василия Ветлугина. Об этом сообщает ТАСС.

»«Признан виновным по п. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и ч. 2 ст 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).<…> По совокупности назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы», — сказал судья.

Уточняется, что Кибальников будет отбывать срок в колонии в колонии строгого режима.

14 августа прошлого года у здания городского суда в Камышине Волгоградской области обнаружили тело федерального судьи Василия Ветлугина. По данным Следственного комитета РФ, на теле были огнестрельные и колото-резаные ранения. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, возбудив против него уголовное дело по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как писало издание «АиФ. Волгоград», напавший на Ветлугина мужчина расстрелял его из охотничьего карабина «Сайга» и прямо на улице отрезал ему половые органы. Более того, злоумышленник вонзил судье нож в левый глаз.

Известно, что предполагаемый убийца — житель Волгоградской области, занимающийся коммерческой деятельностью. Его мотивом считают месть за измену супруги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

