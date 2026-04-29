Жителя Кабардино-Балкарии осудили за шпионаж в пользу иностранного государства

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор по делу о государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы республики.

Местного жителя признали виновным в шпионаже. Из материалов дела следует, что он собирал и передавал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также по заданию иностранной разведки передавал другую информацию, которую могли использовать против безопасности России.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку материалы содержали сведения, не подлежащие разглашению.

Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы, штраф 100 тыс. рублей и год ограничения свободы после освобождения. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

До этого экс-работница пермского оборонного завода попала под суд по этой же статье. Было установлено, что она связалась в интернете с иностранными спецслужбами и передавала им сведения о работе завода. В сентябре 2025 года суд Пермского края признал ее виновной и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Защита пыталась оспорить приговор, но апелляционная инстанция снизила наказание лишь на шесть месяцев — до 12,5 лет лишения свободы.

Ранее в Сибири осудили подростка, планировавшего пустить под откос поезд под Томском.