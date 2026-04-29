В Уфе арестовали чиновника местной мэрии

Jiri Hubatka/Instagram

Суд избрал меру пресечения для замначальника управления земельных отношений администрации Уфы. Об этом сообщили в республиканском СК.

Чиновник проходит по делу мэра города Ратмира Мавлиева.

«Замначальника управления земельных и имущественных отношений, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Чиновник пробудет под стражей до 11 июля.

28 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Как сообщил Telegram-канал Baza, главу города задержали в собственном кабинете и доставили на допрос в местное управление Следственного комитета.

Как сообщает источник газеты «КоммерсантЪ», задержание Мавлиева связано с продажей земельного участка санатория «Радуга». Месяцем ранее в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с землей санатория.

