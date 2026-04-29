Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Уфе арестовали чиновника местной мэрии

Суд арестовал замглавы управления земельных отношений мэрии Уфы
Jiri Hubatka/Instagram

Суд избрал меру пресечения для замначальника управления земельных отношений администрации Уфы. Об этом сообщили в республиканском СК.

Чиновник проходит по делу мэра города Ратмира Мавлиева.

«Замначальника управления земельных и имущественных отношений, обвиняемому в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Чиновник пробудет под стражей до 11 июля.

28 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Как сообщил Telegram-канал Baza, главу города задержали в собственном кабинете и доставили на допрос в местное управление Следственного комитета.

Как сообщает источник газеты «КоммерсантЪ», задержание Мавлиева связано с продажей земельного участка санатория «Радуга». Месяцем ранее в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с землей санатория.

Ранее в Челябинске задержали вице-мэра по делу о махинациях.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!