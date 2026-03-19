В России заблокировали сайт с инструкцией к ЛГБТ-знакомствам

Хорошевский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал доступ к сайту, который содержал изображение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношений и инструкцию к романтическим знакомствам между мужчинами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В ходе мониторинга интернета прокуратура обнаружила сайт, содержащий изображения однополых отношений, порнографию и эротику, а также пропаганду нездорового образа жизни. При этом ресурс не требовал регистрации или подтверждения возраста для доступа к контенту. По версии прокуратуры, сайт мог оказывать негативное влияние на несовершеннолетних с учетом их психоэмоционального развития.

10 февраля Таганский районный суд Москвы признал сразу несколько онлайн-сервисов виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и назначил им миллионные штрафы. В том числе к административной ответственности привлекли платформы «Кинопоиск», «Иви.ру» и компанию «Рестим Медиа», которая является правообладателем видеосервиса Wink. «Кинопоиску» назначили штраф в размере 3,5 млн рублей, «Иви.ру» — 3 млн рублей, «Рестим Медиа» — 3 млн рублей. Только ими список оштрафованных не ограничивается.

Ранее в Ярославской области педагога оштрафовали за демонстрацию флага ЛГБТ.