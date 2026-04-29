В Госдуме объяснили, с каких доходов нельзя взыскивать долги

В России расширили список доходов, которые не подлежат взысканию по долгам при исполнительном производстве. К ним, в частности, относятся выплаты для ветеранов и инвалидов, сообщил в беседе с Думой ТВ первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Так, теперь взыскивать задолженность нельзя будет в ситуациях, когда человек приобретает технические средства реабилитации (ТСР) или получает компенсацию за протезы, ранее купленные за свои деньги, пояснил депутат.

«Кроме этого, большие расходы для инвалидов по зрению связаны с содержанием собаки-поводыря, — добавил парламентарий. — Эти затраты на ветеринарное обслуживание и содержание животного тоже должны быть защищены исполнительским иммунитетом».

От взыскания долгов защищены также средства, компенсирующие ветеранам и инвалидам проезд к месту нахождения организации, в которую выдано направление для получения или изготовления ТСР, заключил депутат.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который предполагает, что исполнительный лист должен вручаться взыскателю долга в течение пяти дней после решения суда. Сейчас выдача исполнительного листа предусмотрена после вступления решения в законную силу или сразу при немедленном исполнении, но предельный срок не установлен. Зачастую взыскателям приходится подолгу ждать – предлагаемые правки позволят решить эту проблему, считают авторы инициативы.

