Россиян предупредили о риске ошибочных списаний при онлайн-взыскании долгов ЖКХ

Россияне могут столкнуться с риском ошибочных списаний при онлайн-взыскании долгов ЖКХ, рассказал «Газете.Ru» директор по продукту «Диспетчер 24» Евгений Бойкачев.

Минстрой планирует внедрить систему онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги по всей России, если эксперимент в 19 регионах будет признан успешным. Предполагается, что задолженности будут взыскивать через цифровые сервисы без бумажной волокиты: должников станут находить по государственным базам, уведомлять через «Госуслуги», а материалы передавать в суд в электронном виде. При этом в Госдуме уже звучали оценки, что сама по себе мера не решит проблему долгов за ЖКУ на 1–1,5 трлн рублей и может спровоцировать новые споры, поскольку люди не всегда понимают, как именно были начислены суммы.

«Для добросовестных плательщиков новая система может нести риск ошибочных списаний. Возвращать такие деньги, вероятно, придется через суд, что потребует времени и усилий. Одновременно рост собираемости платежей может дать управляющим компаниям больше средств на обслуживание домов и повышение качества услуг. Если система начнет автоматически взыскивать долги по ошибочным или завышенным квитанциям, это может привести к росту судебных споров и жалоб. В результате взыскание ускорится на одном этапе, но может затормозиться на другом», — отметил Бойкачев.

По его мнению, автоматизация не устранит причины, из-за которых долги ЖКХ возникают. У части должников просто нет денег, поэтому быстрый арест счета не даст результата, если на нем нет средств, считает Бойкачев. Кроме того, некоторые собственники не платят принципиально, так как недовольны качеством работы управляющей компании или не понимают, как формируются начисления, добавил эксперт.

По его словам, однако цифровые инструменты помогут управляющим компаниям получать данные о собственниках из государственных баз, быстрее направлять уведомления через «Госуслуги» и оперативнее передавать документы мировым судьям. Это может снизить число ошибок в документах и уменьшить количество возвратов исков из-за формальных нарушений, допустил Бойкачев.

«Если раньше досудебное взыскание и суды могли тянуться месяцами, то цифровизация позволит практически мгновенно списывать средства и арестовывать счета», — отметил эксперт.

